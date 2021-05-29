الصحة اللبنانية تنوه بحجم الإقبال على ماراتون استرازينيكا وتشجع على المزيد

نوهت وزارة الصحة العامة، في بيان، بإقبال المواطنين والمقيمين في لبنان على حملة “ماراتون استرازينيكا”، حيث قارب عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الرابعة والنصف من بعد الظهر، تسعة آلاف شخص.

وذكرت الوزارة بأن “المراكز المعتمدة للتلقيح بأسترازينيكا مستمرة بتقديم هذه الخدمة حتى السادسة من هذا المساء في مختلف المناطق اللبنانية”، ودعت “من لم يتلق اللقاح حتى الآن ويتجاوز عمره ثلاثين عاما إلى عدم التردد والإقبال على التلقيح مع مستند تعريفي رسمي، فزيادة عدد الملقحين تزيد من نسبة تمنيع المجتمع وتحقيق سلامته الصحية، مما يسهم في تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام