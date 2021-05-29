شاهد..عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محور جيزان

شن الجيش اليمني واللجان الشعبية في محور جيزان عملية عسكرية واسعة كانت في محور “الخوبة – وادي جارة” من 3 مسارات رئيسية ،والمسارات الثلاثة استهدفت مواقع الجيش السعودي في: جبل الـ “إم بي سي”، تباب الفخيذة والتبة البيضاء، القمبورة والعمود وتويلق وشرق قايم صياب.

وقال مصدر عسكري يمني للمسيرة إنه:” تم خلال العملية التقدم والسيطرة على المواقع السعودية المستهدفة بالكامل وإلحاق خسائر فادحة بقوات العدو “.

وأضاف”تواجدت في المواقع المستهدفة قوات مشتركة من القوات السعودية ومرتزقة سودانيين ووحدات من مرتزقة ما يسمى بلواء المغاوير” .

واكد المصدر” سقوط أعداد من ضباط وجنود جيش النظام السعودي قتلى وجرحى في كمائن محكمة استهدفت مدرعات حاولت الهروب وتعزيزات أخرى للعدو “.

وأشار الى”مصرع عدد من الضباط والجنود السعوديين بعد سقوطهم أثناء محاولتهم الفرار من منحدرات وعرة”.

واوضح المصدر انه” تم أسر العشرات من قوات العدو، وأعداد كبيرة من الجثث المتناثرة في الشعاب والوديان تركها من تبقى ولاذ بالفرار “.

كما اكد المصدر” مصرع وجرح أكثر من 80 من ضباط وجنود الجيش السعودي والمرتزقة السودانيين والخونة”.

المصدر: المسيرة+موقع المنار