اكتشاف جديد يُنقذ صناعة القهوة من الانقراض

كشفت دراسة حديثة عن نوع نادر من القهوة يتميز بالنكهة المفضَّلة الشهيرة باسم “أرابيكا”، يتسم بقدرة عالية على تحمُّل درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة.

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع “الشرق” الإخباري نقلاً عن دورية “نيتشر بلانت”، أن العديد من أنواع القهوة المفضلة تنمو في نطاق ضيق من الظروف، ما يحول دون عيشها في درجات حرارة مرتفعة ويعرِّضها للانقراض.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، آرون ديفيس، كبير الباحثين في الموارد النباتية بالحدائق النباتية الملكية بالمملكة المتحدة، إن هذا النوع ليس جديداً إلا أنه نادر في البرية، إذ كان الباحثون يظنون أنه انقرض في سيراليون، لكننا عثرنا على مجموعة من أشجاره في نهاية عام 2019.

وأضاف أن ذلك النوع المكتشف حديثاً قد يكون من أسباب إنقاذ صناعة القهوة في العالم، لقدرته الكبيرة على مقاومة التغيرات المناخية وتشابه نكهته مع النكهة المفضلة.

ويتصف النوع الجديد من القهوة، واسمه “ستينوفلا”، بنكهة معقدة تتمتع بحلاوة طبيعية وحموضة متوسطة إلى عالية، كما هي الحال في “أرابيكا” عالية الجودة، وهو ما أثبتته تجربة معملية تناول خبراء خلالها فناجين قهوة مصنوعة من عينات مختلفة دون معرفة مصدرها، ليؤكد 81% منهم أن “ستينوفلا” نوع عالي الجودة من بن “أرابيكا”.

ويُمكن أن ينمو ذلك النبات النادر في درجات حرارة تبلغ 26 درجة مئوية، فيما لا يمكن أن تزيد درجة الحرارة اللازمة لنمو شجر “أرابيكا” على 19 درجة مئوية.

المصدر: البيان الالكتروني