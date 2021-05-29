استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في بيتا جنوب نابلس

اعلنت مصادر طبية مساء أمس الجمعة استشهاد الشاب زكريا حمايل (28 عاما) من بيتا جنوب نابلس، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وأفادت وزارة الصحة بأن”حمايل استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس”.

و بحسب وزارة الصحة، فقد اصيب 10 مواطنين آخرين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة.

وأدى عشرات المواطنين الصلاة على قمة الجبل، ونظموا مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية هناك.

وكان المستوطنون حاولوا إقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل مرات عدة، وبفعل الهبة الشعبية لأهالي قرى بيتا، وقبلان، ويتما، كانت تزال، لكن في الآونة الأخيرة أقام المستوطنون أكثر من عشرين “كرفانا” تمهيدا للاستيلاء على قمة الجبل بالكامل.

المصدر: فلسطين اليوم