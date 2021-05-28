القاضي البيطار تابع مع محققين فرنسيين مسار ملف انفجار المرفأ

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحقق العدلي في جريمة نفجار المرفأ القاضي طارق البيطار التقى على مدى يومين خلال الأسبوع الجاري وفدا قضائيا فرنسيا مؤلفا من مدعي عام وقاضيي تحقيق يتابعون قضية انفجار المرفأ.

وقام البيطار يرافقه الوفد الفرنسي بجولة ميدانية داخل حرم المرفأ في المكان الذي وقع فيه الانفجار.

ثم أعقب جولة المرفأ اجتماع في مكتب المحقق العدلي بقصر عدل بيروت، حيث جرى بين الطرفين تبادل ونقاش المعطيات المتعلقة بمسار التحقيق.

كما سلم الوفد الفرنسي القاضي البيطار تقريرا فنيا يتعلق بشق التحقيق الذي يقوم به المحققون الفرنسيون على أن يقدموا تقريرا نهائيا في وقت لاحق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام