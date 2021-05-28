“تجمع العلماء”: للتجاوب مع مبادرة الرئيس بري لتشكيل الحكومة

دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الجمعة “الأطراف السياسية اللبنانية كافة للتجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، تكون جاهزة للعمل مباشرة على وضع الحلول لإخراجنا من المأزق الذي نعيشه والذي لن يحل إلا بحكومة كفاءات تضم وزراء مشهود لهم بالصلاح ونظافة الكف والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية”.

وطالب التجمع “رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب الى العمل فورا، على تأمين التمويل اللازم لدعم المواد الأساسية بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة إذ لا يجوز أن يقف متفرجا على ما يحصل والمواطن لا يستطيع أن يؤمن لقمة عيشه”.

من جهة ثانية، هنأ التجمع “الشعب السوري بإعادة انتخاب الرئيس الدكتور بشار الأسد لولاية جديدة بما يشبه الاستفتاء”، ولفت الى أن “هذه النتيجة دليل على أن الشعب السوري بغالبيته العظمى مع السياسة التي تنتهجها القيادة السورية والنهج الذي يعتمده سيادة الرئيس بشار الأسد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام