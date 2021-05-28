البراكس: إبتداء من الاثنين المقبل سنلمس ارتياحا وحلحلة في أزمة البنزين

اعتبر عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، انه “ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في في أزمة البنزين”.

وأشار البراكس الى “أن الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الاربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين الى السوق منذ الامس”، معلنا “أن هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا و بعد غد و ابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما ان هناك باخرة ستصل الاثنين، وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان”.

وأمل البراكس “ألا يتكرر المشهد الذي حصل في الايام الماضية وألا يتأخر مصرف لبنان باعطاء الموافقة للبواخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام