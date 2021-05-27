خلال الـ24 ساعة الماضية.. تنفيذ مئات المهمات من الهيئة الصحية الاسلامية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في لبنان في بيان لها الخميس أن مراكزها المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية نفذت 810 خدمة ومهمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 21 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 4 حالات وفاة بفيروس كورونا، من ناحية التغسيل والتكفين والدفن.

– 5 خدمات نقل لحالات وفاة أخرى.

– 444 فردًا تلقوا الإسعافات الأولية في المنزل.

– 102 حالة طارئة ومرضية تم علاجها ونقلها بواسطة سيارات الإسعاف.

– 12 خدمات تعقيم.

– تنظيم ومواكبة 84 نشاطًا توعويًا وصحيًا.

– إعارة 101 مستلزمًا طبياً، يشمل ذلك: أجهزة وأسطوانات أوكسيجين، أسِّرة طبية وفرشات مياه، كراسي مدولبة، ووكر، عكازات، أوكسيميتر، وغيرها.

– إطفاء 37 حريقا.

بالإضافة إلى العديد من الخدمات داخل غرف الطوارئ في كل مركز”.

وذكر البيان ان “المديرية نفذت في حملتها لمكافحة جائحة كورونا منذ بدايتها حتى الآن 13719 مهمة نقل لحالات مصابة أو مشتبه بإصابتها أو مخالطة، بالإضافة إلى تجهيز ودفن 2297 متوفى بالفيروس من أصل 7690 في لبنان”، وتابع “كما وشملت الحملة منذ بداية العام الحالي، 2916 إجراء تعقيم شمل الواحد منها العديد من الوحدات بما في ذلك مؤسسات عامة وخاصة، مدارس، جامعات، دور عبادة. فضلا عن 6530 مهمة توعوية وإرشادية و 54767 مهمة تدخل إسعافي منزلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام