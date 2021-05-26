دراسة: من تعرض لحالة كورونا خفيفة لا يصاب مرة أخرى بالفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2021 - 08:00

دراسة: من تعرض لحالة كورونا خفيفة لا يصاب مرة أخرى بالفيروس

منذ 52 mins 26 May، 2021
Corona Hemogloben
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

قال علماء في كلية الطب، بجامعة واشنطن في سانت لويس، إن الأشخاص الذين تعرضوا لحالات إصابة خفيفة بفيروس “كورونا”، لا يصابون مرة أخرى بالمرض.
وأكد الأطباء أن الإصابة الخفيفة بفيروس “كورونا” تعزز إنتاج الأجسام المضادة طوال الحياة.
احتمالية الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى منخفضة للغاية. شملت الدراسة 77 متطوعًا. تم إجراء فحص دم كل ثلاثة أشهر بعد الإصابة بفيروس “كورونا”. في البداية، انخفضت مستويات الأجسام المضادة للمشاركين.
في وقت لاحق، استقر هذا الرقم، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة “Nature”. وجد العلماء خلايا بلازما في دماء الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا. وبقيت موجودة في الجسم حتى بعد 11 شهرًا من الإصابة. وتهاجر هذه الخلايا إلى نخاع العظام (نقي العظم)، حيث تطلق باستمرار الأجسام المضادة في الدم.

المصدر: سبوتنيك

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