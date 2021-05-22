لقاء الاحزاب في اقليم الخروب: نبارك للمقاومة الفلسطينية نصرها والاعتداءات التي طالت الاخوة السوريين عمل بربري لا يمت للكرامة الانسانية بصلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2021 - 14:46

لقاء الاحزاب في اقليم الخروب: نبارك للمقاومة الفلسطينية نصرها والاعتداءات التي طالت الاخوة السوريين عمل بربري لا يمت للكرامة الانسانية بصلة

منذ 42 mins 22 May، 2021
لقاء الاحزاب في اقليم الخروب
لبنان

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب اجتماعه الدوري مع فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف، وهنأ في بيانه بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني الاخير على غزة ، وأكدت فيها أن الأُمرة لفلسطين وأهلها ومقاومتها.

وتقدم اللقاء في بيانه من أهالي الشهداء بآيات العزاء والتبريك بنعمة الشهادة ،سائلين المولى أن يحتسبهم في جنات الخلد، والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى .

ورأى البيان أنّ ما حصل مع الإخوة السوريين من اعتداء على الطرقات عمل يصل إلى مستوى الهمجية والعنصرية ،ولا يمتُّ للكرامة الإنسانية بصلة،ولا يعبر عن العادات اللبنانية السمحاء وأصول العيش المشترك.

واستنكر اللقاء في بيانه التعرض للبنانيين المتوجهين من الشمال وعكار إلى الجنوب للتضامن مع أهل فلسطين، رافض حرق العلم الفلسطيني لما يرمز إليه من قيمة نضالية، خاصة بعد الإنتصار الذي تحقق على أيدي المقاومين الشرفاء، واضعاً هذا الأمر برسم القوى الأمنية والقضاء اللبناني.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة