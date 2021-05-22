دمشق تدين موقف باريس من الانتخابات السورية: مقاربات خاطئة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2021 - 14:46

دمشق تدين موقف باريس من الانتخابات السورية: مقاربات خاطئة

منذ 53 mins 22 May، 2021
الخارجية السورية
سورية - عربي وإقليمي

دانت دمشق توصيف الخارجية الفرنسية للانتخابات الرئاسية السورية بأنها باطلة، وقالت إن “الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به”.

ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن دمشق “تدين بشدة تصريحات المتحدث باسم الخارجية الفرنسية حول الانتخابات الرئاسية وتؤكد أن المقاربات الخاطئة للحكومة الفرنسية في سورية لن تستطيع إعاقة عملية توطيد الاستقرار في سوريا”.

وأضاف المصدر أن “الانتخابات شأن سيادي سوري بامتياز لا يحق لأي طرف خارجي التدخل به، والسوريون وحدهم أصحاب القول الفصل فيه”.

وقالت الخارجية إن “توافد السوريين بكثافة إلى مراكز الاقتراع على امتداد العالم بما فيها باريس يشكل الرد الأبلغ على هذه التصريحات”.

المصدر: سانا

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