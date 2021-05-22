الرئيس عون نوه بإحباط أكبر عملية تهريب حشيشة من مرفأ صيدا: لبنان حريص على مكافحة التهريب على أنواعه

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بـ”إحباط أكبر عملية تهريب حشيشة الكيف بوزن أربعة أطنان كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم الى الإسكندرية”، مهنئا ب “الإنجاز الذي حققته الجمارك اللبنانية بالتعاون مع مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية ومخابرات الجيش والامن العام”.

وكان الرئيس عون تابع مسار ضبط عملية التهريب من خلال التقارير التي وردت اليه، مشددا على ان “التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية الذي طالما دعا الى قيامهما، يحققان مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء الى سمعة لبنان والى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام