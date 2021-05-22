حزب الله وأهالي الهرمل شيعوا فقيد الجهاد والمقاومة الحاج صبحي عبد الواحد “الحاج أبو صادق”

شيع حزب الله وأهالي الهرمل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج صبحي عبد الواحد “الحاج أبو صادق”.

بنثر الورد والأرز أستقبل الأهالي الجثمان الطاهر على مدخل ملعب بلدة الشواغير في قضاء الهرمل، حيث نظمت للفقيد مراسم تكريمية خاصة وسط إجراءات صحية ووقائية، بحضور مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، وفعاليات بلدية واجتماعية.

وحملت ثلة من المجاهدين الجثمان الطاهر تقدمهم حملة صورة الفقيد وإكليل الزهر وساروا على وقع موسيقى الحزن عزفتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج)، وعند وصولهم إلى المنصة الرئيسية، تم عزف نشيد حزب الله، وأدى المجاهدون التحية وقسم الوفاء والبيعة.

النمر ألقى كلمة رثى فيها الفقيد عبد الواحد، وقال “أبا صادق أيها الحبيب، لقد عملت بصمت ورحلت بصمت، وكنت العاشق لمسيرة الإمام الخميني (قده)، والأمين على الكثير من الأسرار، عرفتك مواقع الجهاد بصبرك وعشقك وإخلاصك وما كان يضيرك ان تكون في الظل، فكنت الوفي والمخلص والصابر، وقد خبرناك في كل مواقع الجهاد التي كنت تحب فكانت تشمخ بك وتشمخ بها.

بعدها أم الشيخ عباس الهق الصلاة على الجثمان الطاهر قبل توديعه وموارته الثرى في روضة بلدة الشواغير.

المصدر: موقع المنار