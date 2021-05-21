الجيش اللبناني: توقيف أشخاص وضبط مواد معدة للتهريب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الجمعة عن توقيف عدة أشخاص بتهمة تهريب مواد الى سوريا، بالاضافة الى ضبط مواد معدة للتهريب.

وقال البيان إنه “بتاريخي 19 و20 / 5 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين وسوريين اثنين، وضبطت سيارتين وآليتين نوع بيك آب محملة بحوالي 4000 ليتر من مادة البنزين، و870 ليتر من مادة المازوت، بالإضافة إلى شاحنة تنقل 10 أطنان من الطحين، جميعها معدة للتهريب إلى الأراضي السورية”، وتابعت “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام