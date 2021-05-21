انخفاض الذهب ​​مع الاستعداد لتسجيل ارتفاع أسبوعي قياسي

انخفض الذهب صباح يوم الجمعة في آسيا حيث أدى تحسن التوقعات الاقتصادية إلى توسيع شهية المستثمرين للمخاطرة. مع ذلك، أدى ضعف الدولار والضغط المتزايد من التضخم إلى كبح الخسائر ووضع المعدن الأصفر على المسار الصحيح للارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.38٪ لتصل إلى 1،874.75 دولار أمريكي بحلول الساعة 12:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (4:03 صباحًا بتوقيت جرينتش)؛ وانخفض الدولار، الذي يتحرك في اتجاه عكسي عادة مع الذهب، يوم الجمعة وكان متجهًا نحو خسارة أسبوعية.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات إلى 1.6340٪ خلال الجلسة السابقة بفضل الطلب المخيب للآمال على مزاد سندات الخزانة المحمية من التضخم لمدة 10 سنوات.

هذا وتعززت الآمال في الانتعاش الاقتصادي السريع من خلال بيانات الوظائف القوية في الولايات المتحدة يوم الخميس. وشهد الأسبوع الماضي تقديم 444 ألف مطالبة إعانة أولية، وهو أقل رقم منذ مارس 2020.

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تراجعت أسعار المستهلك الياباني الأساسي للشهر التاسع على التوالي في أبريل، مع انخفاض قياسي في رسوم الهواتف المحمولة قابله ارتفاع أسعار الطاقة. وانكمش مؤشر أسعار المستهلك الوطني (CPI) بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي، في حين انكمش مؤشر أسعار المستهلكين الوطني بنسبة 0.4٪ على أساس شهري.

على صعيد آخر، أصدرت أستراليا بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل في وقت سابق اليوم.

وينتظر المستثمرون أيضًا عددًا كبيرًا من البيانات الاقتصادية في المملكة المتحدة المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، والتي تشمل مبيعات التجزئة لشهر أبريل بالإضافة إلى مؤشرات مديري المشتريات المركبة لقطاعي التصنيع والخدمات لشهر مايو.

صرح صندوق SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD)، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، أن ممتلكاته ارتفعت بنسبة 0.6٪ إلى 1037.09 طنًا يوم الخميس من 1031.27 طن في اليوم السابق.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة أخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 % والبلاتين بنسبة 0.4 % بينما تراجعت الفضة بنسبة 0.1 %.

المصدر: رويترز