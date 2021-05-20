مصرف لبنان: بيع الدولار بسعر 12 الف ليرة على منصة صيرفة غدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2021 - 15:42

مصرف لبنان: بيع الدولار بسعر 12 الف ليرة على منصة صيرفة غدا

منذ 9 mins 20 May، 2021
رياض سلامة
لبنان

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في بيان اليوم، “ان البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الاميركي للمصارف المشاركة على منصة Sayrafa بسعر 12,000 ليرة للدولار الواحد”.
واوضح انه “استنادا الى ما تقدم، يطلب من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الجمعة الواقع في 21 أيار 2021 وحتى نهار الثلاثاء الواقع في 25 أيار 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا. سيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 27 أيار 2021. تدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

نرجو منكم إعطاءنا دقيقة واحدة من وقتكم للمشاركة في إستطلاع حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.

لا شكراً المشاركة