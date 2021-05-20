كورونا في إيطاليا.. تسجيل 5506 إصابات و149 وفاة جديدة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 5506 إصابات و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5506، ليصل العدد العام إلى مستوى 4172525 حالة إصابة، بينها 306730 نشطة.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 15 مايو 6659 حالة، وفي 16 مايو 5753، وفي 17 مايو 3455، وفي 18 مايو 4452.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 149 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124646 شخصا.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3741149 شخصا بعد رصد 13929 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: وكالات