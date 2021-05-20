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May 20 2021 - 07:58

خبيرة تحذر من مخاطر الإفراط في شرب المياه المعدنية

منذ 13 mins 20 May، 2021
Mineral Water
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

حذرت عالمة الأحياء الدقيقة الروسية فالنتينا سكوروخود من مخاطر شرب المياه المعدنية بكميات كبيرة.
وقالت سكوروخود “: “التناول اليومي للمياه المعدنية وحدها، يمكن أن يحدث خللا في استقلاب الماء والملح في الجسم، وذلك بسبب احتوائها على الأملاح الذائبة”.
وأضافت بقولها: “في البداية يتجلى هذا في شكل وذمة، ثم تتراكم الحصى الرملية في الكلى”.
وأشارت سكوروخود إلى أنه من المفيد للأطفال والكبار شرب نحو 200 مل من المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم يوميًا، لأن مياه الشرب العادية لا تحتوي على ما يكفي من هذا المعدن.
وفي وقت سابق، قالت خبيرة التغذية الروسية، يلينا سولوماتينا، إنه يجب الحذر من تناول المياه المعدنية العلاجية، دون وجود دواع صحية لها، مشيرة إلى أن تناولها بشكل منتظم، سوف يؤدي إلى التشبع بالأملاح وزيادة تركيز أملاح معينة في الجسم.

المصدر: سبوتنيك

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