طالبان مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الحكومة

عبرت حركة “طالبان” عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب ما أكد مصدر في الوفد التفاوضي الحكومي الأفغاني الأربعاء.

وقال المصدر إن “المناقشات حول وضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال مفاوضات السلام ستستأنف عند وصول الوفدين إلى الدوحة”، وتابع “طالبان مستعدة هذه المرة لإجراء مفاوضات جدية”.

يذكر أن معظم أعضاء الوفد الحكومي يتواجدون حاليا في كابل، في الوقت الذي يبقى أعضاء وفد “طالبان” في باكستان.

وكانت مفاوضات السلام التي يجريها ممثلو الحكومة الأفغانية وحركة “طالبان” في الدوحة منذ 12 سبتمبر/ايلول الماضي تعثرت مطلع العام الجاري، قبل أن تتجمد عمليا منتصف أبريل/نيسان الماضي.

المصدر: روسيا اليوم