الرئيس بري دعا الى جلسة نيابية لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية واستقبل عكر والصفدي وسفير بلغاريا ورئيس جامعة LAU

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير بلغاريا في لبنان بويان بيليف، حيث تم عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا.

وعرض بري المستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق محمد الصفدي.

كما استقبل رئيس المجلس رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) البروفسور ميشال معوض في زيارة تعارف لمناسبة توليه منصبه الجديد، في حضور مستشار رئيس الجامعة الدكتور كريستيان اوسي ومساعد رئيس الجامعة للمشاريع الخاصة سعد الزين.

وقدم معوض للرئيس بري كتابا عن تاريخ الجامعة وانجازاتها التعليمية والاجتماعية والثقافية.

وبعد الظهر، عرض بري الاوضاع الامنية والمستجدات السياسية خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر التي غادرت دون الادلاء بتصريح.

على صعيد آخر، دعا بري الى عقد جلسة لمجلس النواب عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 21 ايار الحالي في قصر الاونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام