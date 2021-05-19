المفتي قبلان: قوة العرب والمسلمين بوحدتهم وتأكيد أخوتهم وشراكة أوطانهم ومقدساتهم

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: “إمتثالا لقوله تعالى: “واعتصموا”، الثابت الأكيد أن الشراكة العربية الإسلامية ضرورة تاريخية للبنان والمنطقة. والمطلوب حماية لبنان وتأكيد صلاته الأخوية الإسلامية العربية على قاعدة شراكة هموم ومصالح، خاصة أن لبنان شكل ويشكل قاعدة صمود استراتيجية بوجه أطماع تل أبيب التي تهدد مصالح العرب والمسلمين.

والمعول عليه أخوة تاريخ وتراث ومصالح منطقة محمية بوجه السياسات الدولية التي تعمل على تمزيق الممزق وتفريق المفرق. وبهذا المجال نعول بشدة على المحادثات السعودية الإيرانية لتأكيد وحدة المصالح الرئيسية للخليج وسائر المنطقة العربية الإسلامية، بما فيها لبنان، وإذا كان من نصيحة للدول العربية الإسلامية أقول: قوة العرب والمسلمين بوحدتهم وتأكيد أخوتهم وشراكة أوطانهم ومقدساتهم، خاصة أن هناك من يستثمر بذبح قدس أقداسنا عند قبة القدس وملحمة فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام