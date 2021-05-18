الجيش اللبناني: توقيف شخصين في عرمون بجرائم إطلاق نار وسرقة وتجارة أسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 18:30

الجيش اللبناني: توقيف شخصين في عرمون بجرائم إطلاق نار وسرقة وتجارة أسلحة

منذ 16 mins 18 May، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عرمون كلا من (ر.ن) و(أ.ن)، لإقدام الأول على قتل (ع.م) بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة في منطقة حي السلم بتاريخ 8/4/2021، وقيام الثاني بإطلاق النار على أحد الأشخاص وإصابته وكذلك تبادل إطلاق نار مع آخرين بتواريخ سابقة، وبحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم مختلفة منها تشكيل عصابة سرقة، وسلب مواطنين بقوة السلاح وتجارة الأسلحة.
وضبطت الدورية بحوزة الموقوفين كمية من المخدرات وحشيشة الكيف إضافة إلى المسدس الذي استخدم في جريمة القتل.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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