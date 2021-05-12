حركة الجهاد الإسلامي تدعو أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة واراضي 48 لأداء صلاة العيد في المسجد الأقصى

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبناء شعبنا في القدس والضفة وأهلنا الصابرين في الأراضي المحتلة عام 48 لأداء صلاة عيد الفطر يوم غدٍ الخميس في المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في بيان، اليوم الأربعاء: ” إننا وفي هذه المناسبة، وحتى يظل الرباط في الأقصى نهجاً دائماً تتوارثه الأجيال، ندعوكم لإحياء صلاة العيد يوم غدٍ الخميس، في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالتكبيرات والتهليلات صادحة من مآذنه، لتخبر العالم أجمع أننا أهل الأرض، وأن الأقصى وكل شبر في القدس وفلسطين لنا.. ولن تكون يوماً يهودية ولا صهيونية”..

وأوضحت أن تواجدكم في المسجد الأقصى لأداء صلاة العيد غداً، ثم اعماركم للمسجد وشد الرحال إليه في صلاة الجمعة يوم بعد غد، يمثل خطوةً هامةً تبرهنُ على صمودكم وتمسككم بمسرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وستحرق تكبيراتكم قلوب العدو الصهيوني، جنوداً ومستوطنين، فأروا الله أولاً وشعبكم وأمتكم ثانياً، منكم ما تنشرح له الصدور باحتشادكم في ساحات الأقصى إظهاراً للحق، وإحياءً للصلاة والرباط فيه.

المصدر: فلسطين اليوم