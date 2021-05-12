شيخ عقل الموحدين الدروز: ليكن الاستدراك السريع بحكومة قادرة على وقف الانهيار قبل فوات الأوان

رأى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، في كلمة بمناسبة عيد الفطر السعيد، أن “القليل من الأخلاق اليوم كفيل بتشكيل حكومة تسارع إلى الوفاء بأمانة رعاية الشعب عوضاً عن المعاندة في العمى القاتل الذي يتعهد التعطيل والانهيار وتخريب البيوت من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وكأن ليس للبنان الوطن وجود بل المهم هو السلطة”.

من جهة ثانية، لفت الشيخ حسن إلى أنه “في المنطقة العربية يتهاوى وطن إثر وطن، وتتفاقم النزاعات الدامية والتدخلات من شرق وغرب. في حين أن حصار القدس مستمر، وافتراس الأحياء العربية مستمر، ومخطط التهويد يتقدم، ليس أمامه إلا لحم الشعب الفلسطيني الحي ودمه الذي يفدي كرامة الأمة صباحا مساء. هو الشعب يجابه أعتى أشكال الأنظمة ظلما بصدره، متسائلاً “ألا يذكرنا هذا ببيت القصيد؟ ألا يذكرنا هذا بالاتجاه الصحيح لبوصلة الكفاح الذي يجب أن يكون عنوان كل كفاح من أجل حرية أوطاننا وكرامة شعوبنا وحسن مآل مصائرنا؟ ألا يذكرنا هذا بأن بناء الإنسان في أوطاننا هو الغاية الأنبل لأي نظام سياسي؟”.

وقال الشيخ حسن إن “الهوية الشخصية التي يحملها الفرد في وطننا تعطيه صفة “المواطن” في دولة يحكمها القانون، ويحدد مسارات ممثلي الشعب في مؤسسات الحكم فيها الدستور، والسؤال اللبناني اليوم “كيف يفهم السياسيون اليوم مفهوم “المواطنة”؟ ماذا يفعلون لتكون حقوق المواطنة محفوظة وبالتالي واجباتها؟ وإلى ماذا يؤول حال المواطن حين تعجز دولته عن حماية أمنه واقتصاده ومصادر رزقه وديمومة عمله وإدارات حكومته ومؤسسات خدمات حياته الأساسية وهي لا تملك إلا العجز عن أن تكون ما يجب عليه أن تكونه؟”، متابعاً ” لبنان لن ينهض بتعميق حال التشرذم والارتهان والهروب إلى عصبيات الطوائف واحتقار خيارات الشعب وإنكار تداعيات الأزمات المتلاحقة والمتراكمة والمزمنة. لبنان ينهض بحكمة الرجال الرجال الذين يحملون أمانة المصلحة الوطنية العليا”، فعلى من يتولون شؤون القرار والحكم في البلاد أن لا يضربوا بعرض الحائط هموم الناس ومصلحة الوطن التي تتداعى جدران مؤسساته واحدة تلو الأخرى، فالحذر الحذر من الانفجار الاجتماعي الشامل، ومن بركان الجوع والكرامة، وليكن الاستدراك السريع بحكومة قادرة على بدء برنامج عمل فاعل لوقف الانهيار قبل فوات الأوان”.

هذا وذكر البيان أن الصلاة لن تقام في مقام الامير السيد عبدالله التنوخي في عببة صبيحة عيد الفطر المبارك، نظراً للظروف الصحية الراهنة، كما يعتذر شيخ العقل عن عدم استقبال المهنئين في هذه المناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية