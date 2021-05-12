ذبيان: القدس باتت أقرب بفضل إنتصارات المقاومة ومحورها

أقام رئيس تيار “صرخة وطن” جهاد ذبيان، إحياء ليوم القدس العالمي، حفل إفطار في دارته في مزرعة الشوف، تحت شعار “يوم القدس العالمي رؤية وقرار وانتصار”، في حضور وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله، حميد الثاني السيد الله وكرم مشتاقي ممثلين سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قاضي المذهب الدرزي الشيخ فؤاد البعيني، مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف، المحامية بشرى الخليل وعدد من الإعلاميين والشخصيات السياسية والاصدقاء.

تخلل حفل الإفطار كلمة لذبيان أشار فيها الى أن “من أطلق يوم القدس العالمي كان صاحب رؤية وبصيرة وكان يرى القدس أقرب، وها هي القدس تزداد اقترابا بنضال الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، فالقدس تصبح أقرب لأن الأخوة في فلسطين عرفوا أنهم ليسوا وحدهم وبأن هناك من يدعمهم من أخوة مجاهدين إن على صعيد المقاومة في لبنان أو من خلال دعم الجمهورية الإسلامية في إيران”، معتبرا أن “طريق النصر يعبد بالدماء، وها هم القادة يستشهدون في سبيل قضية الأمة وستبقى هذه القضية هي المحور وصاحب الحق لن يتنازل عن حقه”.

وقال “نحن في منطقة وفي عشيرة نعرف توجيه البوصلة ونعرف من هو عدونا ونعرف أن الانتصارات لا تتحقق إلا بالدماء”. وأشار إلى أن “قضية الأمة ليست قضية عابرة، وليست بالمؤتمرات الصحافية ولا عبر أي وسيلة إعلامية يتحقق النصر”.

وحيا “شهداء المقاومة بكل تقديماتهم والمجاهدين الذين ما زالوا يرابطون في الثغور وفي الجبال، نحيي الذين يتمتعون بالارادة الحقيقية بالنصر”، منوها بخطاب السيد حسن نصرالله الأخير “الذي أكد المؤكد لجهة جهوزية المقاومة للمواجهة وصد أي عدوان”.

ولفت إلى أنه “بالأمس القريب كنا مهددين بأرضنا وكرامتنا وحضورنا إلى أن أتت المقاومة وتحققت الانتصارات، وبعد حرب تموز تحقق الانتصار على العدو الصهيوني ولاحقا تحقق النصر على العدو الإرهابي التكفيري.

وتطرق إلى “الحرب العالمية التي شنت على الشقيقة سورية”، منوها “بالوقفة البطولية للجيش العربي السوري وحلفائه في محور المقاومة”، حيث تم إفشال المشروع التدميري الارهابي الذي استهدف سورية وذلك بفضل حكمة وصلابة القيادة السورية الحكيمة برئاسة الدكتور بشار الأسد، وتضحيات أبطال الجيش السوري، وبهذا الثبات وبفضل إنتصارات المقاومة ومحورها نرى أن القدس باتت أقرب ونشعر أن فلسطين سوف تتحرر في وقت لن يكون بعيدا”.

وألقى الشاعر فارس عبد الصمد مجموعة قصائد شعرية من وحي المناسبة حول فلسطين وانتفاضتها الشعبية ودور المقاومة في التصدي للاحتلال.











المصدر: موقع المنار