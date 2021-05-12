ماذا يحدث لجسدك إن شربت جالونا من المياه قبل النوم أو في السحور؟

من المحتمل أنك رأيت شخصًا يسحب جالونا من الماء في صالة الألعاب الرياضية أو المدرسة أو العمل من قبل، لكن من الغريب أن ترى شخصا يشرب جالونا من الماء قبل النوم أو في السحور، ما يطرح تساؤلا، هل تلك العادة صحية؟

ويقول الخبراء إن شرب جالون من الماء يوميا ليس ضروريا حقا، ولكنه لن يؤذيك أيضًا، حيث تختلف مستويات الترطيب لدى كل شخص، لكن معظم الناس لا يحتاجون إلى جالون يوميًا”.

ويشير الخبراء إلى أن الجسم فعال بشكل لا يصدق وسيعلمك عندما يكون عطشانا، حيث تختلف احتياجات الأشخاص من المياه بناء على وزنهم ومستوى نشاطهم ومدى تعرقهم ومدى سخونة الأجواء والأدوية التي يتناولونها وما يأكلونه، بحسب ما نشره موقع مؤسسة “كليفلاند كلينك” الطبية.

قاعدة مفيدة

وينصح الأطباء باستخدام قاعدة جيدة ومفيدة، ألا وهي إلقاء نظرة خاطفة على لون بولك، ويمكن أن تلاحظ النتائج على النحو التالي:

– إذا كنت رطبا، يجب أن يكون لون البول فاتحًا “ليموناضة”، لكن ليس بالضرورة أن يكون صافياً.

– إذا كنت تعاني نقص من المياه، يكون لون البول أغمق، لكن ضع في اعتبارك أن بعض الأدوية (وحتى الطعام) يمكن أن تؤثر على اللون أيضًا.

القدر المناسب

تختلف مستويات الترطيب لدى الجميع، لكن الرقم القياسي الذي يجب استهدافه هو 64 أونصة في اليوم.

يجب أيضًا مراعاة مستوى نشاطك وموقعك وعملية التمثيل الغذائي وحجمك في هذا الرقم، ويحتاج بعض الناس بشكل طبيعي إلى مياه أكثر من ذلك، بينما يحتاج البعض الآخر إلى كمية أقل قليلا.

قلق المساء

ويشعر الكثير من الناس بمشكلة خلال شرب جالون من المياه مساء سواء في السحور أو قبل النوم، بسبب قلقهم من التبول طول الوقت، خاصة إذا كان جسمك ليس معتادًا على هذا المستوى من الماء.

فائدة الجالون

ولكن هناك أخبار سارة، فكلما شربت المزيد من السوائل والمياه، ستبدأ وظائف الكلى والهرمونات في التغيير، وستلاحظ على الأرجح أن جسمك يعيد ضبط توازنه ويصبح أكثر كفاءة في التعامل مع كمية الماء المرتفعة.

وقد تلاحظ أيضًا أن جسمك سيبدأ في اشتهاء المزيد من الماء كلما شربت أكثر، وركز فقط على شرب الماء بثبات طوال اليوم بدلًا من الإسراف في تناوله كله في المساء.

فوائد شرب الماء

تتكون أجسامنا في الغالب من الماء، لذلك نحن بحاجة إلى البقاء رطبًا حتى نعمل بشكل صحيح.

وإذا كنا نشعر بالجفاف، يمكن أن تبدأ كل أنواع الأشياء الغريبة في الحدوث، وجاءت أبرز فوائد شرب الماء على النحو التالي:

1- تشحم المفاصل:

يعمل المياه مثل زيوت تشحيم المحركات في المفاصل والعظام، حيث يرطب البطانة بين مفاصلك، ما يجعل من السهل تحريكها.

2- يساعد أعضاءك وخلاياك على العمل بشكل صحيح:

تحتاج إلى وصول الماء إلى المستوى الخلوي، حتى تعمل خلاياك كما ينبغي، وتتمكن خلاياك من إدارة حياة جسدك بالكامل، بدءا من نمو الشعر إلى التئام الجرح إلى موازنة الهرمونات.

3- يساعد على الهضم:

تساعد السوائل في أمعائك على تخليص جسمك من النفايات الصلبة، خاصة عندما تناولها يكون منتظما.

4- يعزز الماء طاقتك:

الجفاف يجعلك متعبًا ويمكن أن يجعلك تشعر بالغثيان، هل استيقظت من قبل في الصباح وأنت لست على ما يرام؟ هذا على الأرجح بسبب نقص الماء بين عشية وضحاها، ويساعد الماء على تدفق الدم والأكسجين بحرية أكبر إلى أعضائك، ما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والنشاط، حاول شرب كوب كبير من الماء أول شيء بعد الاستيقاظ.

5- ينظم درجة حرارة جسمك:

يساعد الماء في ضبط درجة حرارة جسمك الداخلية على درجة الحرارة الخارجية من حولك، وعندما تكون محموما، فإن جسمك يعرف كيف يتعرق ليبردك.

6- يحسن البشرة:

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك وتتعرض باستمرار للسموم، ويساعد الماء في طرد هذه السموم من نظامك، وإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، يمكن أن تعوض بشرتك بشكل مفرط وتتحول إلى دهنية لمحاولة التخلص من الملوثات من تلقاء نفسها.

7- يحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام:

في كثير من الأحيان نخلط بين العطش والجوع أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام، فإذا كنت تشعر بالجوع، اشرب كوبًا من الماء وانتظر بضع دقائق. قد تجد أن هذه الرغبة قد ولت لأنك كنت في الواقع مجرد عطشان.

ويمكن أن ينظم الماء أيضًا إشارات الجوع والعطش على مدار اليوم، ما يساعدك على اتخاذ خيارات طعام أكثر ذكاءً وصحة.

خطورة الجالون

يقول الخبراء إنه بالنسبة لمعظم الناس، لا يوجد حد فعليا لاستهلاك الماء يوميا، لكن شرب جالونا في اليوم ليس لضارا، إلا لعدد كبير من الفئات، وهي:

– من يعانون من قصور القلب الاحتقاني

– مرضى الكلى في مراحله الأخيرة

كما يحذر الخبراء من مصدر خطورة آخر لشرب الكثير من الماء بسرعة كبيرة جدا، حيث يؤدي إلى نقص الصوديوم في الدم، وهو ما يجعل حالة دمك مخيفة وقد تؤدي إلى تبعات خطيرة أو قاتلة في بعض الأحيان

نصائح لشرب المزيد من الماء طوال اليوم

إذا كنت ملتزمًا بشرب المزيد من الماء، ولكنك لست مستعدًا للقفز على متن قطار جالون يوميًا، ففكر فقط في زيادة كمية المياه التي تتناولها.

إليك كيفية شرب المزيد من الماء خلال اليوم:

· اختر زجاجة ماء تحبها واحتفظ بها معك دائمًا.

· ضع زجاجة الماء أو كوب الماء في خط رؤيتك:

يمكن أن يساعدك وجود تذكير مرئي مستمر للشرب طوال اليوم.

· انطلق والعب بالأحجام:

إذا كنت تهدف إلى الحصول على 64 أونصة وكانت الزجاجة الخاصة بك تحمل 32 أونصة، فحدد هدفًا يتم الانتهاء منه بزجاجة واحدة بحلول الظهر كل يوم.

تحتوي بعض الزجاجات على مؤشرات زمنية لتحفيزك على الحصول على الكثير من الأوقية في أوقات محددة – أيًا كان ما يناسبك.

· اشرب كوبًا من الماء بعد كل استراحة في الحمام

اشرب كوبًا من الماء في كل مرة تستيقظ فيها لاستخدام الحمام (أو تحصل على وجبة خفيفة أو تمدد لفترة طويلة).

لا يعد أخذ فترات راحة متكررة طوال اليوم مفيدًا لصحتك العقلية ووضعية جسمك فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدام هذه الاستراحات كطريقة لتغذية جسمك بمزيد من الماء.

· أضف الفاكهة أو محسنات الماء:

من الناحية المثالية، سيكون أفضل مشروب هو مياه أولي. ولكن إذا لم يكن ذلك مفيدًا لك، فحاول إضافة الفاكهة الطازجة أو محسن نكهة الماء (يوجد عادةً في شكل أقراص أو سائل أو مسحوق). فقط تأكد من أنها خمس سعرات حرارية أو أقل لكل وجبة، واقرأ الملصق للتحقق من الكافيين. يتم احتساب المياه الغازية العادية أيضًا ضمن مدخولك اليومي إذا كان هذا هو ما تفضله.

· اشرب كوبًا من الماء قبل كل وجبة

غالبًا ما يُنصح بهذه القاعدة لأولئك الذين يراقبون أوزانهم، خاصةً في المساعدة على فك شفرة الجوع أو تجنب الإفراط في تناول الطعام. من الشائع الخلط بين العطش والجوع، لذا فإن قضاء بعض الوقت في الشرب قبل الأكل يساعد بشكل أفضل في تحديد ما إذا كنت جائعًا حقًا أم أنك عطشان فقط.

· استخدم تطبيقًا أو اطلب المساعدة من التكنولوجيا:

إذا كان لديك مساعد صوتي ذكي، فاطلب منه تذكيرك بشرب الماء طوال اليوم، أو قم بتنزيل تطبيق يرن أو يومض لتذكيرك بالشرب. يمكنك أيضًا ضبط المنبه ببساطة كل 30 دقيقة لأخذ جرعة سريعة.

المصدر: سبوتنيك