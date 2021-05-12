المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة: الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان المستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 07:20

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة: الاستهداف المتعمد لمنازل المواطنين والأحياء السكنية المكتظة يضع أكثر من نصف سكان قطاع غزة من الأطفال والنساء في حالة هلع وانعكاسات نفسية خطيرة جراء أصوات الانفجارات المخيفة والمتلاحقة ومشاهد الدمار وضحايا العدوان المستمر

منذ 24 mins 12 May، 2021
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