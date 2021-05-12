إعلام العدو نقلا عن قادة الاحتلال: كنا نعلم أنه سيكون يوما صعبا، علمنا بأنه سيكون يوم حرب لكننا لم نتخيل ولن نتخيل أنه سيكون يوم حربين: حرب مع العدو الخارجي “حماس” وحرب مع العنف في المدن الداخلية، في الحقيقة المعارك اليوم في الداخل والخارج – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 07:20

إعلام العدو نقلا عن قادة الاحتلال: كنا نعلم أنه سيكون يوما صعبا، علمنا بأنه سيكون يوم حرب لكننا لم نتخيل ولن نتخيل أنه سيكون يوم حربين: حرب مع العدو الخارجي “حماس” وحرب مع العنف في المدن الداخلية، في الحقيقة المعارك اليوم في الداخل والخارج

منذ 42 mins 12 May، 2021
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