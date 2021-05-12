صفارات الإنذار تدوي في اللد والرملة (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2021 - 05:54

صفارات الإنذار تدوي في اللد والرملة (فلسطين اليوم)

منذ 50 mins 12 May، 2021
أخبار موقع المنار

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