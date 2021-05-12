كتائب القسام تكشف أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار “بن غوريون” استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز J90 وJ80 وM75 وA120 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 12 2021 - 04:16

كتائب القسام تكشف أن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار “بن غوريون” استخدمت فيها لأول مرة صواريخ SH85 تيمناً بالقائد الشهيد محمد أبو شمالة، إضافة إلى صواريخ من طراز J90 وJ80 وM75 وA120 فيما استهدفت بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة سجيل

منذ 43 mins 12 May، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة