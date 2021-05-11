الإمام الخامنئي: الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة

اكد الإمام السيد علي الخامنئي بان الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة، داعيا الشعب الفلسطيني لتعزيز قدراته ومقاومته لارغام المجرمين على الاستسلام والكف عن ممارساتهم الوحشية.

وفي كلمته مساء الثلاثاء خلال لقائه ممثلي التنظيمات الطلابية الجامعية، عبر الفيديو كونفرانس، اعرب سماحته عن اسفه العميق وادانته الشديدة لحادثين مريرين ودمويين في العالم الاسلامي اي في افغانستان وفلسطين. وقال “لعنة الله على المجرمين الذين مزقوا البراعم المظلومة والزهور البريئة في افغانستان وضرجوها بالدماء ووسعوا اجرامهم الى هذا الحد بقتلهم هذه الفتيات الصغيرات”.

واشار الإمام الخامنئي الى جرائم الصهاينة الوحشية والظالمة في المسجد الاقصى والقدس الشريف وسائر مناطق فلسطين. وقال: ان “هذه الجرائم تجري امام انظار العالم وينبغي على الجميع العمل بمسؤولياتهم عبر ادانتها”.

واشاد سماحته باليقظة والصمود والعزم الراسخ للشعب الفلسطيني. واضاف ان “الصهاينة لا يفهمون شيئا سوى لغة القوة لذا فانه على الفلسطينيين عبر تعزيز قدراتهم ومقاومتهم ارغام المجرمين على الاستسلام والكف عن ممارساتهم الوحشية”.

المصدر: وكالة ارنا