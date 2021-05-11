الاتحاد العام للصحافيين العرب أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ودعا المنظمات الدولية الى ادانة هجمات الاحتلال البربرية

دان الاتحاد العام للصحافيين العرب، في بيان “الهجمات البربرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشريف والمسجد الأقصى، وخاصة حي الشيخ جراح وعملت على إخراج السكان الفلسطينيين بالقوة بهدف تهويد المدينة ، كما قامت هذه القوات باستباحة بعض ساحات المسجد الأقصى وكذلك شن اعتداءات وحشية على الصحافيين الفلسطينيي”.

واعتبر البيان أن هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث أنها تتعارض تماما مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويؤكد الاتحاد العام للصحافيين العرب في بيانه تضامنه الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل فى المحافظة على أراضيه وحقوقه المشروعة والدفاع عنها بكل قوة، داعياً “العرب كافة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأعمال البربرية من جانب قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام