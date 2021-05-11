الطقس غدا الاربعاء صاف الى قليل الغيوم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 13:00

الطقس غدا الاربعاء صاف الى قليل الغيوم

منذ 9 mins 11 May، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الثلاثاء مشمس مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية والداخلية.

– الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

*الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.

-الخميس: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل في درجات الحرارة، وازدياد نسبة الرطوبة على الساحل فيتشكل الضباب على المرتفعات.

-الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

-درجات الحرارة المتوقعة تتراوح :على الساحل من 15 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 24 درجة، في الداخل من 11 ال 29 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية الى شمالية – شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و65%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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