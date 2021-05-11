قوى الأمن: توقيف شخص في زحلة أضرم النار بوالده بعد رشه بالمازوت ما ادى الى وفاته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “بتاريخ 9/5/2021 وعند الساعة 20,30 وفي محلة الحمار – زحلة، أقدم المدعو ج. ش. مواليد عام 1999، لبناني، وبسبب خلافات عائلية على ضرب والده المدعو م. ش. مواليد عام 1965، لبناني، وقام برشه بمادة المازوت وأضرم النيران فيه، وما لبث أن فارق الحياة بعد مرور 3 ساعات نتيجة تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة.

وفي 10/05/2021، وبنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تم استدراج الابن إلى محلة ضهر البيدر – مفرق فالوغا وتوقيفه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وبتعاطيه المخدرات، وأنه حضر إلى منزل والده وضربه نتيجة خلافات مادية قديمة بينهما بعد وفاة والدته في عام 2019، ثم لاذ بالفرار بعد حضور العديد من الأشخاص لدى سماعهم صراخ الضحية. وأودع القضاء المختص بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام