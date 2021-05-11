بالفيديو.. مسيرة حاشدة في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة نصرة للقدس والمسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 00:28

بالفيديو.. مسيرة حاشدة في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة نصرة للقدس والمسجد الأقصى

منذ 40 mins 10 May، 2021
عربي وإقليمي - فلسطين

بالفيديو.. مسيرة حاشدة في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة نصرة للقدس والمسجد الأقصى

المصدر: وكالة شهاب

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