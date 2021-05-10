بالفيديو.. والدة أحد الشهداء في غزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 22:50
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بالفيديو.. والدة أحد الشهداء في غزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس
منذ 45 mins
10 May، 2021
عربي وإقليمي
-
فلسطين
بالفيديو.. والدة أحد الشـهـداء في غزة: دماؤنا رخيصة من أجل القدس
المصدر:
مواقع تواصل
العدوان على غزة
القدس
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