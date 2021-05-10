9 شهداء بينهم أطفال وجرحى باستهداف إسرائيلي لبيت حانون شمال قطاع غزة

استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال “الإسرائيلية” لدراجة النارية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد تسعة مواطنين وعدد من الإصابات باستهداف طائرة بدون طيار “إسرائيلية” لدراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل.

وكان الأطفال من المارة أثناء لحظة القصف، ونقلت سيارات الإسعاف نقلت جثامين الشهداء والاصابات إلى المستشفى الاندونيسي وبيت حانون.

تواصل طائرات الاحتلال الحربية التحليق في أجواء سماء قطاع غزة، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، فيما تواصل المقاومة قصف البلدات المحتلة بالقذائف الصاروخية.

المصدر: فلسطين اليوم