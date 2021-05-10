حركة حماس: ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد

دعت حركة المقاومة الاسلامية حماس، ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى”مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية”.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم” إننا نعاهد شعبنا وأمتنا بأننا سنمضي على ذات الشوكة نواصل المسير رغم كيد الصهاينة المعتدين”، داعية عائلات القدس الشرفاء والمؤسسات والجمعيات كافة إلى التكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات للجرحى والمصابين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر عيد النصر المبين.

وأكدت على”ضرورة الإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه، مشيرة الي ان ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، ولن تمر علينا خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل”.

وأضافت:” ندعو درعنا الحصين وشعبنا الأبيّ في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد”.

كما دعت الحركة، شعبنا الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى إطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها.

المصدر: فلسطين اليوم