قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت صوب الأهالي عند باب الأسباط في المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 13:52

قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت صوب الأهالي عند باب الأسباط في المسجد الأقصى

منذ 52 mins 10 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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