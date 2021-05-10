قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت صوب الأهالي عند باب الأسباط في المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 13:52
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قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت صوب الأهالي عند باب الأسباط في المسجد الأقصى
منذ 52 mins
10 May، 2021
المصدر:
المركز الفلسطيني للإعلام
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