تحذير هام.. رقم هاتفك القديم قد يتسبب بانتهاك خصوصيتك

يعمد الكثير من المستخدمين إلى ربط حساباتهم الالكترونية بأرقام هواتفهم، وذلك سعياً منهم نحو خصوصية أكبر.

وفي العادة، فإنّ مستخدم “فيسبوك” على سبيل المثال، يقوم بربطِ حسابه مع رقم هاتفه. وفعلياً، فإن ذلك يساعد في الحفاظ على الحساب آمناً من خلال ميزات التمكين مثل الرسائل النصية أو تنبيهات البريد الالكتروني لتسجيلات الدخول غير المعترف بها أو المصادقة الثنائية.

وغالباً ما يضطر بعض الأشخاص إلى تبديل أرقام هواتفهم والاستحصال على أخرى جديدة، وهو أمرٌ قد يعرض خصوصيتهم للخطر.. فكيف ذلك؟

في الواقع، فإن أرقام الهواتف القديمة تمثل ثغرة كبيرة في الخصوصية، باعتبار أن شركات الاتصالات تقوم بإعادة تدوير تلك الأرقام، ما يعني أنها تصبح صالحة للاستخدام من قبل عملاء جُدد. وفي الواقع، فإن ذلك يعني أن رقم هاتفك القديم سيصبحُ بحوزة شخص جديد، الأمر الذي قد يعرض حسابك القديم المرتبطة بذلك الرقم للاختراق بسهولة.

ووفقاً لموقع “gizmodo“، فقد أشارت دراسة جديدة إلى أنّ 66% من إجمالي الأرقام المُعاد استخدامها، ما زالت مرتبطة بحسابات إلكترونية لمالكيها القدامى، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّ المشكلة الرئيسة تتمثل في احتمال وصول المستخدم الجديد إلى بيانات المستخدم القديم المرتبطة بنفس رقم الهاتف، سواء على الحسابات الإلكترونية، أو رسائل ومكالمات من خدمات مختلفة.

ما الحل؟

ولهذا، فإنه من المهم جداً عن تغيير رقم الهاتف، المسارعة فوراً إلى تعديل الرقم الموجود على الحسابات الالكترونية جميعها ووضع الرقم الجديد، وذلك حفاظاً على الخصوصية.

المصدر: اخبار الان