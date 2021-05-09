البطريرك الراعي: نطالب الدول بعدم النظر إلى القضية اللبنانية كملف ملحق بملفات المنطقة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس بداية الشهر المريمي وتكريس كنيسة بيت مريم في بازيليك سيدة لبنان – حريصا، عاونه فيه المطرانان حنا علوان وبولس روحانا، أمين سر البطريرك الاب هادي ضو، الرئيس العام لجمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الأب مارون مبارك، رئيس مزار سيدة لبنان الاب فادي تابت، ومشاركة لفيف من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور رئيس بلدية درعون _ حريصا المهندس نزار الشمالي والمختار انطوان صقر وحشد من الفاعليات والمؤمنين الذين التزموا الإجراءات الوقائية.

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “نحن شعب يملك طاقات الصمود للدفاع عن كرامته وحقه وهويته واستقلال وطنه وحدوده، رغم كل المصائب التي حلت به في السنوات الأخيرة. واليوم، على الرغم من الأزمة السياسية والضائقة الإقتصادية والمعيشية، ندعو الشعب للحفاظ على هذا الكيان اللبناني، ولإعادة تجميع طاقاته وقدراته وروحه المنتفضة، فلا يفقد الأمل بالمستقبل، فلن ندع لبنان يسقط”.

وخلال ترؤسه قداس بداية الشهر المريمي وتكريس كنيسة بيت مريم في بازيليك سيدة لبنان – حريصا، قال الراعي “لأننا نناضل لمنع سقوط لبنان، نجدد النداء إلى المعنيين بتأليف الحكومة ليسرعوا في الخروج من سجون شروطهم، ويعملوا، بشرف وضمير وإصغاء مسؤول إلى أنين الشعب، على تشكيل حكومة قادرة تضم النخب الوطنية الواعدة”.

وأضاف “إذ نلح على موضوع الحكومة، فلأننا نخشى أن يهمل وينسى في مجاهل لعبة السلطة داخليا وفي صراع المحاور إقليميا. هناك من يعمد إلى دفع لبنان نحو مزيد من الانهيار لغاية مشبوهة. وإنا إذ نكرر الدعوة لإعلان حياد لبنان الإيجابي الناشط، وتلازما لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة، فلكي يكون مصير لبنان مستقلا عن التسويات الجارية في الشرق الأوسط، ولو على حساب حق شعوب المنطقة في تقرير مصيرها. أما نحن اللبنانيون فمسؤولون عن تقرير مصيرنا الحر والسيادي، بعيدا من تأثير أي مساومة، أو تسوية من هنا وهنالك. دورنا أن نواصل النضال من أجل استعادة القرار الحر والسيادة والاستقلال وسلامة كل الأراضي اللبنانية. لا يمكن أن يكون لبنان سيدا ومستقلا من جهة، ومرتبطا بأحلاف ونزاعات وحروب من جهة ثانية”.

وختم الراعي “عليه، نحن نؤيد تحسين العلاقات بين دول المنطقة، على أسس الاعتراف المتبادل بسيادة كل دولة وبحدودها الشرعية، والكف عن الحنين إلى السيطرة والتوسع. ونتمنى أن تنعكس أجواء التقارب المستجد على الوضع اللبناني فيخف التشنج بين القوى السياسية، وتنسحب من الصراعات والمحاور ما يسمح للبنان أن يستعيد حياده واستقلاله واستقراره. ونطالب هذه الدول بأن تنظر إلى القضية اللبنانية كقضية قائمة بذاتها، لا كملف ملحق بملفات المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية