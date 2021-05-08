أذربيجان تكشف خسائر جيشها خلال التصعيد في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن عدد القتلى من عناصر الجيش الوطني الذين قتلوا خلال النزاع الأخير في قره باغ وصل إلى 2895 شخصا، ويعتبر 19 عسكريا في عداد المفقودين.

وأضافت الوزارة، في بيانها: “نعرض صورا ومعلومات وأسماء وألقابا والرتب العسكرية وتواريخ ميلاد 2895 عسكريا من القوات المسلحة لجمهورية أذربيجان، الذين استشهدوا في الحرب الوطنية ودفنوا قبل 8 مايو. وكذلك نعرض كافة المعلومات الآنفة الذكر عن 19 عسكريا الذين تم اعتبارهم في عداد المفقودين”.

وشددت الوزارة، على أن العمل جار ومستمر للبحث عن الجنود المفقودين وتحديد هوياتهم .

المصدر: وكالات