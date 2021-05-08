حصيلة ضحايا انهيار جسر المترو في مكسيكو تبلغ 26 قتيلا

أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية، مكسيكو، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انهيار جسر المترو في جنوب المدينة إلى 26 قتيلا، بعد أن فارق أحد الركاب المصابين الحياة في المستشفى.

وأكدت السلطات اليوم السبت أن 33 من أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء الحادث المأساوي الذي حصل الاثنين الماضي لا يزالون في المستشفى.

وانهار الجسر أثناء مرور قطار لمترو الأنفاق عليه، نتيجة لتعطل العوارض الداعمة لجزء من الخط المرتفع، ما يعد من أكثر الحوادث دموية في تاريخ مترو الأنفاق.

وأسفر هذا الحادث المأساوي عن إثارة تساؤلات بشأن السلامة الهيكلية للبنى التحتية لمنظومة النقل العام في إحدى أكبر مدن العالم من حيث عدد السكان.

تعهدت السلطات بفتح تحقيق في سبب الانهيار وفحص جميع الخطوط العلوية والجسور في المدينة.

المصدر: وكالات