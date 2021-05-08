عناوين و أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 8 أيار 2021

العناوين

الاخبار:

– استنفار عال للمقاومة بمستويات متنوعة لمواكبة مناورات العدو.. السيد نصرالله للاسرائيليين: إياكم والخطأ!

– نعي البطاقة التمويليّة: سلامة يجعل رفع الدعم أمراً واقعاً

– السعودية – لیکس»: وثائق التحالف الاستراتيجي الخليجي – الاميركي

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– لودريان في بيروت: «إقرار» بالفشل الفرنسي

– لو دريان: لم أجد هنا إلا كراهيّات مدمّرة

– طعن «القوّات» بسلفة الكهرباء: خفّة لن تطول

– تصعيد إسرائيلي متنقّل في القدس والمقاومة تُحذّر: ردّنا آتٍ

– «المصالحة» المصرية ــ التركية شبه منجزة

البناء:

– القدس تُحيي يومها بالدم في الأقصى والشيخ جرّاح…و”الجهاد”: توقّعوا ردّنا في أي لحظة

– لودريان ينعى المبادرة الفرنسيّة… والحريري أمام تقييم المهمة بين التشكيل والاعتذار

– السيد نصرالله: لن نتدخّل في ترسيم الحدود… ونحذّر الاحتلال من أي خطأ خلال المناورات

الديار:

– السيد نصر الله يلقي خطابا نوعياً ومنطقياً شاملاً ويحذر «اسرائیل» من أي خطأ ترتكبه ضد لبنان

– فرنسا تمنع مسؤولين لبنانيين “معطلين وفاسدين” من دخول أراضيها

– بولا مراد القوى السياسية بدأت الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتذار الحريري

– رفع الدعم انطلق… بعد الدواجن المستلزمات الطبية

اللواء:

– تحضيرات أوروبية “لقانون لبنان” العقابي.. والحكومة بين محورين!

– عون لمجلس وزراء يُقرّ البطاقة التمويلية ودياب يرفض.. ومناورات موازية للإسرائيلية غداً

– الرياض تؤكد المحادثات مع طهران: نريد أفعالا يمكن التحقق منها

– فيينا 4: لاتفاق جدید قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية

الجمهورية:



– لودريان غادر كما حضر متوعِّدا.. الحكومة تنتظر الوساطات .. “المركزي”: لا مسّ بالاحتياط

النهار:



– لودريان يعدّل المبادرة ويطلق النفير الانتخابي

– السعودية: الحوار مع إيران لخفض التوتر في المنطقة

الأنبـاء:

– غادر لودريان مساوياً بين المعرقلين والمسهّلين وبقيت عقبات التأليف.. وأزمة الدعم تنذر بالانفجار القادم

الاسرار

البناء:

– قال مرجع سياسي بارز إن ما تبقى من شهر أيار سيشهد أحد احتمالي ولادة الحكومة الجديدة أو اعتذار الرئيس المكلّف، لأن القضية باتت محصورة بين الخيارين فإن كان الرئيس المكلف جاهزاً لتحمل مسؤولية تشكيل حكومة رغم ظروفه الإقليميّة الصعبة سيتم تذليل العقبات من أمامه

– وضعت مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة الكلام الأميركي عن سورية رغم طابعه التصعيديّ في دائرة التغاضي عن التوجه العربي نحو سورية، باعتبار أن الشروط الأميركية وضعت في طريق إعادة الإعمار وتجاهلت الاستحقاق الرئاسيّ والانفتاح العربيّ، فيصح القول إنه رفض في موضع القبول.

اللواء

– يعتقد خبير في «استراتيجيات التدخل في شؤون المنطقة دولياً، ان عملية تفكيك للمنظومة الحاكمة، وُضعت فعلاً على السكة

– تحرص جهات رسمية على أن تبطيء أو تمييع طلبات دولية، تتعلق بالوضع المالي في لبنان، لعدد من الموضوعين ضمن «الدائرة الحمراء.

– تواجه مجمل المؤسسات التعليمية، في المراحل المختلفة، مشكلات حقيقية، لجهة الرواتب، والتجهيزات، وهجرة الكادر التعليمي!

الجمهورية

– أكدت أوساط عاملة على ملف حيوي أنّ مسؤولاً معنياً يقبل بأفكار عدة لكنه حذر وخائف من إعلان موقفه قبل معرفة موقف مسؤول معني آخر.

– تسجَّل عمليات سرقة سيارات من نوع معيّن بشكل كثيف في مناطق متعددة.

– قال مرجع سياسي إن ملف الكهرباء هو الأكثر خطورة ويُخشى أن ننتقل فيه الى ليبانون أوف.

الأنباء

– خطوات شكلية بعد فضيحة أمنية لم تغيّر شيئا في قرار خارجي تجاه لبنان.

– حرب نفسية واعلامية تشكل جزءا أساسيا من خطوة حساسة ستترك تداعيات خطيرة اذا لم تترافق مع إجراءات مواكبة.

المصدر: صحف