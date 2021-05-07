بايدن: أتوقع اللقاء بالرئيس بوتين قريبا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه “يتوقع أن يتمكن من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريبا، فيما العمل مستمر على تحديد مكان وزمان هذا اللقاء”.

وقال بايدن الجمعة “أنا متأكد من أنه يمكننا القيام بذلك، لكن الآن لا يوجد وقت محدد أو مكان محدد، نحن نعمل على ذلك”.

وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر وجود القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا “إشارة” من موسكو لواشنطن، وأن ذلك ربما يؤثر على قراره عقد قمة مع الرئيس الروسي: “هذا لا يؤثر على رغبتي في الاجتماع على انفراد مع بوتين، ونرى أنه في وقت سابق كان هناك المزيد من القوات على الحدود، والآن وهو يسحبها أعدادها أقل مما كان قبل شهر بكثير”.

المصدر: روسيا اليوم