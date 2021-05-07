السيد نصر الله: ايران ليست بحاجة لان تركد لحلفائها ان اي مفاوضات لن تكون على حسابهم او على حساب شعوبهم لان التجربة اثبتت ان ايران لا تتخلى عن الحلفاء او تبيعهم او تتفاوض عنهم ولذلك نحو نؤيد كل حوار ايراني دولي او عربي لان يساهم بتقوية محور الاصدقاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2021 - 18:02

السيد نصر الله: ايران ليست بحاجة لان تركد لحلفائها ان اي مفاوضات لن تكون على حسابهم او على حساب شعوبهم لان التجربة اثبتت ان ايران لا تتخلى عن الحلفاء او تبيعهم او تتفاوض عنهم ولذلك نحو نؤيد كل حوار ايراني دولي او عربي لان يساهم بتقوية محور الاصدقاء

منذ 12 mins 7 May، 2021
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