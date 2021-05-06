قوى الامن: توقيف مروج مخدرات بالجرم المشهود في برج حمود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار مكافحة آفة المخدرات رصدت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مروجا ينشط حديثا في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

ومن خلال الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هويته، ويدعى: ج. ع (مواليد عام 1975، لبناني).

وبتاريخ 29-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة، تم توقيفه، بالجرم المشهود، في محلة برج حمود، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجته الآلية نوع “سويت”، جرى ضبطها. وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، على الشكل التالي:

– /5/ أظرفة بداخلها مادة السالفيا زِنة الظرف الواحد /1،5/ غ.

– /3/ أظرفة بداخلها مادة حشيشة الكيف زِنتها /35،5/غ.

– ظرف بداخله مادة الهيرويين زنته /0،7/غ.

– “طبة” بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زِنتها حوالى /5/ غ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج المخدرات في مناطق: برج حمود، الشويفات، الليلكي، وطريق المطار. كما اعترف بتسهيل عمليات بيع الدراجات الآلية المسروقة.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام