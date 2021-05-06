السودان يرفض الاتهامات بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية

أعرب السودان الخميس، عن رفضه وأسفه للاتهامات التي وجهها حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي للسودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية للدفع بها للقتال في إقليم تيغراي الإثيوبي. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم “تابعت وزارة الخارجية بأسف تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيغراي”.

واعتبرت الخارجية السودانية “أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة (سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية)، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم”.

المصدر: سبوتنيك