بوتين واردوغان بحثا عدة ملفات

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها عدة ملفات دولية وثنائية.

وقال الكرملين في بيان له “تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وتم التطرق إلى قضايا التسوية في ناغورني قره باغ، بما في ذلك في سياق أنشطة المركز الروسي التركي للسيطرة على وقف إطلاق النار هناك وجميع الأعمال العدائية في منطقة النزاع”.

وتابع البيان “كما ناقش الطرفان الوضع في سوريا، وأشارا إلى التعاون البناء بين البلدين من أجل تسوية الأزمة السورية”، وأضاف “كما ناقش الزعيمان الوضع في ليبيا واتفقا على مواصلة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز وحدة البلاد، مع مراعاة مصالح القوى السياسية الرئيسية”.

المصدر: روسيا اليوم