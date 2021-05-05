اخبار امام النيابة العامة العسكرية ضد المدعوة حنين غدار

تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الإعلاميين نبيه عواضة، خليل نصرالله، حسين مرتضى وشوقي عواضة ورفاقهم باخبار ضد حنين غدار بجرائم الإتصال والتواصل مع العدو الإسرائيلي ، حيث قامت المدعى عليها بالمشاركة الى جانب رئيس وزراء العدو السابق ووزير حربه ورئيس اركان جيشه القاتل والمحتل ايهود باراك في مؤتمر وجلست على طاولة واحدة مع كبار ضباط الموساد وهو ما يمثل خيانة وتنكر لمجازر العدو وممارسة التحريض ودس الدسائس ضد الشعب والمقاومة والنيل من هيبة الدولة الامر الذي يشكل مخالفة صريحة للقوانين.